المطران درويش استقبل عضو المجلس الدستوري القاضي ايلي مشرقاني

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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش عضو المجلس الدستوري، ابن زحلة، القاضي ايلي مشرقاني بحضور المحامي ابراهيم مسلّم، المصرفي الدكتور شربل سكاف والمدير العام مارون مسلّم.

وهنّأ سيادته القاضي مشرقاني بتعيينه من قبل مجلس الوزراء عضواً في المجلس الدستوري ممثلاً لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، واستعرض معه الملفات الملقاة على عاتق المجلس والتي تحتاج الى بت سريع فيها، وتمنى سيادته لمشرقاني التوفيق في مهامه الجديدة.

وكان مشرقاني شارك في قداس الأحد في كاتدرائية سيدة النجاة.