أي اختصاص تختار ؟

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في سوق عمل مقفل بوجه حملة الشهادات،

يبرز اختصاص "إدارة المعلومات" في كليّة الإعلام في الجامعة اللبنانية، كأحد أبرز الاختصاصات التي تلبّي حاجات السوق.

وهو اختصاص مطلوب في مختلف المؤسسات (تلفزيون، إذاعة، جريدة، وكالة أنباء، موقع الكتروني، مستشفى، مكتب هندسة أو محاماة، شركة تجاريّة أو مصنع...).

بالإضافة إلى أنه باستطاعة طلاب مختلف فروع البكالوريا القسم الثاني أو ما يُعادلها الالتحاق به.

والأهمّ أنّ سوق العمل بحاجة ماسّة إلى خرّيجي هذا الاختصاص.

والأهمّ الأهمّ أنّ معدّل البطالة بين المتخصّصين في "إدارة المعلومات" هو صفر.

ملاحظة: للتسجيل في امتحانات الدخول التوجّه إلى كليّة الإعلام الفرع الثاني في البوشريّة يومَي الإثنين في ٩ ايلول والأربعاء في ١١ ايلول ٢٠١٩