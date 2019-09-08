بالصور - قطاع الشباب في هيئة قضاء راشيا أقام دورة نهاية الصيف في كرة القدم

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أقام قطاع الشباب في هيئة قضاء راشيا دورة نهاية الصيف في كرة القدم على ملعب المدرسة اللبنانية الكندية الحديثة وكان لمسؤول الشباب والرياضة شفيق شديد كلمة ترحيبية أكد فيها على المعنى الجامع للرياضة وفي نهاية الدورة قام منسق القضاء جان الحداد بتسليم الكؤوس والميداليات على الفائزين .

وهنا يتوجه قطاع الشباب والرياضة في هيئة قضاء راشيا بالشكر إلى الفرق الست المشاركة في دورة نهاية الصيف لكرة القدم :

1-فريق وادي التيم ١

2-فريق قطاع الشباب

3-فريق عيتا الفخار

4-فريق ضهر الاحمر

5-فريق وادي التيم ٢

6- فريق راشيا

وقد فاز فريق وادي التيم ١ بالمرتبة الاولى

وفاز فريق عيتا الفخار بالمرتبة الثانية

وفريق وادي التيم-٢

بالمرتبة الثالثة.