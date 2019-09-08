نشاط كبير يقوم به الرئيس عون

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هنالك نشاط كبير يقوم به العماد ميشال عون حيث سيعقد الأسبوع القادم اجتماعين للحكومة في قصر بعبدا للبدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع بيت الدين الاقتصادي ولان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصر على اصدار بعض القرارات التي تحتاج الى مراسيم لصدورها، كما سيتم في اجتماع مجلس الوزراء توزيع مشروع موازنة 2020 لمناقشتها بسلسلة اجتماعات وإقرارها قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب وهذه هي اول مرة يتم فيها تقديم موازنة السنة القادمة قبل 4 اشهر من موعد بدء السنة المالية للدولة على ان يتم مناقشتها من قبل الوزراء واقرارها كي يتم ارسالها لدراستها وهكذا يكون الرئيس عون قد اقر بوعده لفرنسا ولدول مؤتمر «سيدر 1» وللمؤسسات المالية الكبرى كذلك داخليا كرئيس للجمهورية بوعده بان ميزانية 2020 ستنتهي قبل نهاية السنة، وهو امر عمل عليه وزير المالية الدكتور علي حسن خليل الذي انكب على وضع ميزانية 2020 واعلن منذ أسبوعين انها جاهزة وان وزارة المالية قامت بكل ما عليها من وضع مواد من موازنه 2020 ولكل الوزارات ولأول مرة سيتم تقديم موازنة 2020 قبل شهرين من موعد انتهاء السنة وهذا انجاز يعطي الدولة قيمة ومسؤولية هامة، والتزام بالمبادىء قام بالتأسيس عليه وزير المال الدكتور علي حسن خليل.

كما اعلنت مصادر قريبة من القصر الجمهوري انه إضافة الى الاجتماعين لمجلس الوزراء في بعبدا واجتماع فرعي لدراسة موازنة 2020 فان هناك اجتماعا امنيا سيتم عقده يوم الاثنين في اليرزة في حضور الوزراء علي حسن خليل وزير المالية وريا الحسن وزيرة الداخلية والياس أبو صعب وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية لبحث موضوع المعابر غير الشرعية وكيفية ضبطها لصالح مالية الدولة اللبنانية.