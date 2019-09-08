living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نشاط كبير يقوم به الرئيس عون

8
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هنالك نشاط كبير يقوم به العماد ميشال عون حيث سيعقد الأسبوع القادم اجتماعين للحكومة في قصر بعبدا للبدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع بيت الدين الاقتصادي ولان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصر على اصدار بعض القرارات التي تحتاج الى مراسيم لصدورها، كما سيتم في اجتماع مجلس الوزراء توزيع مشروع موازنة 2020 لمناقشتها بسلسلة اجتماعات وإقرارها قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب وهذه هي اول مرة يتم فيها تقديم موازنة السنة القادمة قبل 4 اشهر من موعد بدء السنة المالية للدولة على ان يتم مناقشتها من قبل الوزراء واقرارها كي يتم ارسالها لدراستها وهكذا يكون الرئيس عون قد اقر بوعده لفرنسا ولدول مؤتمر «سيدر 1» وللمؤسسات المالية الكبرى كذلك داخليا كرئيس للجمهورية بوعده بان ميزانية 2020 ستنتهي قبل نهاية السنة، وهو امر عمل عليه وزير المالية الدكتور علي حسن خليل الذي انكب على وضع ميزانية 2020 واعلن منذ أسبوعين انها جاهزة وان وزارة المالية قامت بكل ما عليها من وضع مواد من موازنه 2020 ولكل الوزارات ولأول مرة سيتم تقديم موازنة 2020 قبل شهرين من موعد انتهاء السنة وهذا انجاز يعطي الدولة قيمة ومسؤولية هامة، والتزام بالمبادىء قام بالتأسيس عليه وزير المال الدكتور علي حسن خليل.

 

كما اعلنت مصادر قريبة من القصر الجمهوري انه إضافة الى الاجتماعين لمجلس الوزراء في بعبدا واجتماع فرعي لدراسة موازنة 2020 فان هناك اجتماعا امنيا سيتم عقده يوم الاثنين في اليرزة في حضور الوزراء علي حسن خليل وزير المالية وريا الحسن وزيرة الداخلية والياس أبو صعب وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية لبحث موضوع المعابر غير الشرعية وكيفية ضبطها لصالح مالية الدولة اللبنانية.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout