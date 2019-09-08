عناوين الصحف ليوم الأحد 8 أيلول 2019

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النهار: الاشتراكي يلتقي "حزب الله" و"التيار الحر"... إلغاء زيارة جعجع فتحت مجال التكهنات







الأنباء: زمن المصالحة يتوسّع.. «الاشتراكي» وحزب الله بضيافة بري

الوطن السورية: الجيش يدمر ويسقط ٣ مسيرات للإرهابيين.. وشبان إدلب ونازحوها رفضوا الانتساب لـ«النصرة» … حذر وترقب في آخر يوم من التهدئة.. وتركيا تطلب تمديدها حتى «الثلاثية»

الحياة: بري: لبنان في عين العاصفة ويخرج من الضغوط إذا تم تطبيق ما اتفق عليه في القصر الجمهوري





الشرق الأوسط: صفحة جديدة في علاقة «حزب الله» و«الاشتراكي» واتفاق على «تنظيم الخلاف»

لقاء مصارحة ومصالحة جمع الطرفين نتيجة جهود بري