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عمره بطولة وحب لبنان

7
SEPTEMBER
2019
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هذا الذي تعيرونه اليوم بعمره ، هذا الرجل الثمانيني حمل قضية وطنه على كتفيه منذ ان اصبح ملازماً، فكان لبنان الوطن هاجسه دوماً ، مرت سنون كثيرة والاحمال تزداد على منكبيه ، وهو هو لا يتعب، ولا يكّل، ولا ييأس ابداً، فمن عتمة الظلام يخرج نور ، نور الامل الذي ما كان يفارقه ابداً حتى في اشد ايام المحن والظلمات....

يعيرونه بعمره اليوم وعمره كله شرف وتضحية ووفاء لوطن أحبه حتى الثمالة ، وعمل من اجله ، وحلم به وطناً حديثاً ، وطناً يليق بأبنائه اللبنانيين الذين حلموا به ، وطن الحرية والمساواة ، وطن الدولة المدنية التي نسعى اليها جميعاً...
حلم بوطن طول عمره فكان عاشقاً ومازال لهذا الوطن حتى أنه أفنى عمره في سبيل ذلك ولا يزال يعمل من أجل الوطن الحلم ، في حين انتم افنيتم عمركم بخيانة الوطن واحتضانكم لكل ما هو غريب عن لبنان ، وما زلتم وكأن السنوات لم تعلمكم شيئاً سوى المزيد من خيانة للوطن....
ان ما تعيرونه اليوم هو جبل صامد وحارس للجمهورية قد حمل همّ الوطن من شبابه ومازال...
الابطال لا يشيخون أبداً لان قلوبهم حيةً وهم الحقيقة في حين أن هؤلاء وهم وخداع وسراب...
كيف لكم ان ترفعوا رؤوسكم الى العلى حيث الشموخ والاباء وانتم تزحفون على بطونكم كالزواحف والحشرات....
إنه جبل بعبدا ، انه #فخامة_الرئيس_العماد_ميشال_عون
#العمر_المديد

بقلم جوزيف مخايل

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