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ما خلا غيوم الصيف في سماء معراب، صفاءٌ في جو السياسة اللبنانية، في مقابل التلبُّد الإقليمي والدولي.

ففي انتظار الجواب المقنع حول السبب الفعلي لإلغاء جولة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الشوف لأسباب وُصفت بالطارئة، وفي وقتٍ اثار اهتمامَ المراقبين اللقاءْ الذي جمع الوزير جبران باسيل بالنائب تيمور جنبلاط في اللقلوق، اتجهت الانظار اليوم نحو عين التينة، التي تَوَّجت محاولة جديدة لتنظيم الخلاف بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله.

وفي الموازاة، وبعد زيارة الموفد الفرنسي بيار دوكين لبيروت وما أَطلق من مواقف على علاقة بالوضعين الاقتصادي والمالي ومصير مقررات مؤتمر سيدر، من المرتقب أن يشهد الاسبوع المقبل تزخيماً للعمل على ترجمة التوجهات التي عبَّر عنها لقاءا بعبدا أخيراً، خصوصاً على خط إطلاق البحث الجدي بموازنة 2020.

واليوم برز موقف لوزير الدفاع الياس بو صعب، اعتبر فيه أن العودة الى نغمة ال 150 معبرا غير شرعي هي اكبر عملية تضليل للرأي العام وتغطية لعمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية. وشدد بو صعب على ان ما صدر في هذا الاطار هو غيرُ صحيح وغير مسوؤل، ولا يساعد الجهدَ المبذول للحد من التهريب على اختلاف انواعه عبر كل المعابر، ولاسيما الأساسية منها. وختم وزير الدفاع قائلاً: "البعض بيصحا متأخِر و مُضلل"...

لكن في مقابل الصحوات المتأخرة المتكررة والتضليل المستمر، لا تزال العلامات المضيئة تتحدى السلبيين. فبعد الإعلان عن موعد بدء حفر أول بئر نفطي في بحر لبنان، ها هي الاعمال في سد المسيلحة تشارف على الانتهاء. الـ OTV زارت الموقع، وعادت بتقرير نستهل به هذه النشرة.