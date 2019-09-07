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طالما هناك استهداف يعني انكم أقوياء فلا تتأثروا كنعان لهيئات التيار في المتن: مواجهة التحديات بالتقليل من الكلام والإكثار من الأفعال

7
SEPTEMBER
2019
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اكد النائب ابراهيم كنعان أننا "ذاهبون الى عمل صعب في مرحلة صعبة، حتى لا نخسر لبنان ماليا واقتصادياً، وهناك خطوات عدة في الاسابيع المقبلة بعد اجتماعي بعبدا الاول والثاني على الصعيدين المالي والاقتصادي، لافتاً الى ان هذه الخطوات تشمل العمل على تخفيض العجز وضبط الانفاق والشروع ببناء المعامل لمعالجة الكهرباء، وقد بدأ التلزيم".

كلام كنعان جاء خلال فطور نظمته هيئات بيت الشعار، مزرعة يشوع، المطيلب، زكريت، قرنة الحمرا، ديك المحدي، بيت الككو، عين عار، وقرنة شهوان في التيار الوطني الحر، بحضور النائب ادي معلوف ومنسق مجالس اقضية جبل لبنان في التيار هشام كنج ومنسق هيئة قضاء المتن الشمالي عبدو لطيف واعضاء الهيئة ومنسقي هيئات البلدات المشاركة.

ولفت كنعان الى ان "العمل على موازنة العام ٢٠٢٠ قبل انتهاء السنة المالية، وقد اوقفنا التوظيف لالزام الحكومة بالقيام بالمسح الشامل وتطوير القطاع العام، ولا يبقى مزرعة للسياسيين لحشو القطاع العام والتحكم به، ويلعبون بمستقبل الشباب والمجتمع ومالية الدولة".

واكد كنعان ان "التيار الذي ناضل من اجل التحرير يناضل اليوم من اجل الاصلاح وبناء الدولة" وقال "نحن مع الدولة الفعلية، ونضالنا اليوم هو من اجل هذا المشروع، وهناك مسؤولية في هذا السياق على كل فرد من بينكم، فكما هناك مسؤولية علينا، فهناك مسؤولية عليكم في مجتمعكم".

اضاف " لا تتأثروا بالشائعات والاستهداف والحملات، فطالما هناك استهداف، فذلك يعني انكم اقوياء، فلا احد يستهدف الا اذا كان فاعلاً وحاضراً، والمهم ان نحقق النتائج التي تتطلب القليل من الكلام والكثير من الأفعال".

وتوجه كنعان الى الحضور قائلا "عليكم مواكبتنا لتكونوا رسل الجمهورية الجديدة التي يسعى اليها التيار".

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