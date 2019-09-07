هذا ما حصل بين الحريري وفنيش..لا أحد ينتظر أكثر

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علم liban8 من مصادر وزارية ان رئيس الحكومة سعد الحريري بحث مع وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على هامش جلسة الحكومة في سلسلة قضايا ومنها تصريحاته الاخيرة حيال حزب الله، وجرى توضيح خلفيات كلامه التي لم يكن القصد منها توتير الاجواء الايجابية، بل كانت مجرد توصيف للواقع...

ووفقا لمصادر مقربة من حزب الله، فان الحزب راض على تلك التوضيحات ولا يرى في كلام الحريري اي جديد يمكن ان يبنى عليه لتأزيم العلاقة مع رئيس الحكومة الذي تعرف قيادة حزب الله وتقدر حراجة موقفه داخليا وخارجيا، وهي ترى ان مواقفه الاخيرة ازاء العدوان الاسرائيلي ايجابية ويبنى عليها ولا احد ينتظر منه اكثر من ذلك.



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