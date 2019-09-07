لهذا السبب أرجأ جعجع زيارته الى الشوف

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صدر عن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان البيان الآتي: "تقرر تأجيل الزيارة التي سيقوم بها الدكتور سمير جعجع الى الشوف لأسباب طارئة وما زال العشاء المقرر في دير القمر قائما اليوم عند الثامنة والنصف مساءً".

وفي السياق عينه، اكد عدوان في حديث لقناة الـ"ام.تي.في" ان زيارة جعجع الى الشوف تأجلت لأن أمرا حصل بشكل طارئ، وهو لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالأمن".

وقال: "لم يطلب أحد منا هذا التأجيل، ونحن لسنا من الذين تطلب منا هكذا أمور، ولم يُحدد بعد موعد آخر للزيارة، وعند التحديد سيتم الإعلان عن الموعد الجديد".