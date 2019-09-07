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إسرائيل تتوقّع رداً آخر من حزب الله

7
SEPTEMBER
2019
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كشفت القناة «12» العبرية، عن أنّ تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنّ «حزب الله» سيشن هجوماً آخر ضد أهداف إسرائيلية. وأكّدت «أن الحزب يريد فرض معادلة جديدة في المنطقة».


وذكر موقع «مفزاك لايف» الإسرائيلي، أنّ «القيادة العسكرية الإسرائيلية ترجح أن هجوم الحزب الأخير الذي استهدف مدرعة إسرائيلية في ثكنة أفيفيم لن يكون الأخير»، موضحاً «أنّ الجيش الإسرائيلي يواصل حالة التأهّب على الحدود اللبنانية، تحسباً لأي سيناريو محتمل في ظل التوتر الأمني مع الحزب».


ودلّ «مفزاك لايف» الى ذلك بتصريحات الأمين العام لـ«حزب الله»، السيد حسن نصرالله، أكّد فيها «أنّ الهجوم على المدرعة الإسرائيلية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، كان ردًا على مقتل عضوين للحزب في هجوم إسرائيلي على سوريا، وتوعّد بأن يكون الردّ على هجوم الطائرات بلا طيار في بيروت لاحقاً. وذكر الموقع العبري، أنّ «إسرائيل قرّرت تمديد إغلاق المجال الجوي داخل دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات على الحدود مع لبنان، والاستمرار في نشر بطاريات الصواريخ من نوع «باتريوت» المخصصة لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، والتي تمّ فرضها كجزء من حالة التأهّب الأمني في المنطقة»، مشيراً إلى «أن المنطقة تعج بالطائرات بلا طيار الإسرائيلية».


الى ذلك، أكّدت وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية، أنّ تحقيقاً داخلياً أجراه الجيش، كشف مخالفة عسكريين لأوامره في التصعيد الحدودي الأخير مع «حزب الله» اللبناني. وأفاد موقع هيئة البث الإسرائيلي «مكان» أمس، «أن التحقيق الداخلي أكّد أن مرور العربة العسكرية التي استهدفها «حزب الله» بصاروخين من نوع «كورنيت» أواخر الأسبوع الماضي على طريق أفيفيم ـ يرؤون قرب الحدود مع لبنان كان مخالفاً لأوامر الجيش». ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها، إنه «سيتم في الأيام القريبة استخلاص العِبر من هذا الحادث».

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