أسرار الصحف ليوم السبت 7 أيلول 2019

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الجمهورية

كشف مسؤول غير مدني أن معدلات الجريمة ارتفعت في لبنان بشكل مخيف، من عمليات قتل وسرقة وعمليات سطو.

أسرّ مسؤول كبير إلى قطب سياسي بأنه كان يفضل لو لم يُدع إلى لقاء بعبدا، رئيس حزب تربطه معه خصومة سياسية شديدة.

يصرّ احد السفراء العرب على توسيع رقعة مشاوراته على الساحة اللبنانية وقد بدأ سلسلة من الإجتماعات مع نظرائه العرب ومجموعات من المفكرين والخبراء من مختلف التوجهات.



البناء

خفايا

توقعت مصادر مالية ومصرفية أن تكون الفترة الفاصلة عن إقرار موازنة 2020 صعبة على لبنان، فالمفوض السامي الفرنسي بيار دوكان يحمل شروط صندوق النقد الدولي التي رفضت في موازنة 2019، ويعتبر إقرارها شرطاً لتدفق قروض «سيدر»، وربما يشهد لبنان لفرض هذه الشروط تخفيضاً ائتمانياً جديداً، وقالت المصادر إنّ السير بشروط دوكان في المقابل قد تشعل ثورة اجتماعية وتنزل عشرات الآلاف إلى الشوارع وربما يكون هذا مطلوباً لأغراض غير متصلة بالاقتصاد!



كواليس

قالت مصادر فرنسية إنّ التعنّت الأميركي في شأن تخفيض العقوبات على إيران بالعودة إلى ما قبل شهر أيار 2019 يهدف لتفكيك الصف الأوروبي المتمسك بالإتفاق مع لجوء إيران للمزيد من الخطوات من خارج الإتفاق، وقالت المصادر إنّ هذه المرحلة من التصعيد هي الأخطر حيث بريطانيا غير مستقرة سياسياً ويرغب رئيس حكومتها بإثبات تحالفه مع الرئيس الأميركي، بينما إيران ترفض تقييم خطواتها بغير الحسابات المبدئية للقانون الدولي والحقوق وليس وفق الحسابات السياسية والتكتيكات.



اللواء

غمز

تتناقض المعطيات حول المرحلة التالية من العقوبات الأميركية، بإنتظار مجيء الوسيط الجديد!

لغز

يُصرّ رئيس حزب مسيحي على المضي قدماً في سياسة المعارضة من الداخل، مع الأخذ بعين الاعتبار، النصائح والوقائع!

همس

كشف مصدر غربي أن اللقاء اللبناني - الفرنسي على مستوى رفيع، في النصف الثاني من هذا الشهر، سيطلق العنان لتنفيذ مقررات سيدر.