مجمع القديسين في الفاتيكان: فتح ملف تطويب البطريرك المكرم البطريرك اسطفان الدويهي

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جوابا على الرسالة التي طلبنا بموجبها فتح ملف دعوى اعلان قداسة البطريرك المكرم اسطفان الدويهي يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ ٣.٩.٢٠١٩ ، اتى الجواب صباح اليوم بفتح ملف تطويب البطريرك الدويهي ممهورا بختم وامضاء وموافقة رئيس مجمع القديسين الكردينال جيوفاني انجيلو بيتشو حيث كان لي الشرف بلقائه في جلسة خصصت للتكلم عن محتوى الملف العجائبي، والشكر على القرار بفتحه دون الانتظار للوقت المتعارف عليه في هذه الحالات، فكان تجاوب الكردينال بيتشو رائعا، وقد حملنا اطيب التمنيات لغبطة ابينا البطريرك الكردينال بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى ولمحبي البطريرك الدويهي في لبنان والشرق متمنيا ان تسلك دعوى التطويب مسلكها القانوني للوصول الى ما يريده الله منا.