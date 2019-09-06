شقيقتان مفقودتان...

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودتين:



- اسراء مروان دندش (مواليد عام 1996، لبنانية)

- رغداء مروان دندش (مواليد عام 1992، لبنانية)



اللتين غادرتا بتاريخ 29/7/2019 منزل والديهما الكائن في محلة الكفاءات الى جهة مجهولة، ولم تعودا حتى تاريخه، علماً ان رغداء تعاني من اضطرابات نفسية.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤٦٦٥٥٣/٠٥، للإدلاء بما لديهم من معلومات.