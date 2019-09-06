اجتماعان تحضيريان لنشاطات مئوية لبنان الكبير في بعبدا.. جريصاتي: المرحلة العملية للمئوية قد افتتحت ونحن في حاجة في هذا الظرف الى استعادة التاريخ المجيد لهذا الحدث

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في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم احتفالات مئوية لبنان الكبير، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعاً للهيئة الاستشارية للجنة العليا المكلفة تنظيم الاحتفالات بالمئوية، خصص للبحث في مختلف المجالات التي ستتضمنها الاحتفالات. وأكد الرئيس عون على أهمية دور الهيئة الاستشارية التي ستشرف على مختلف النشاطات ومدى تناغمها مع الذكرى من خلال الرؤية التي وضعت لهذه الاحتفالات.

وتمنى الرئيس عون على أعضاء الهيئة الاسراع في انجاز المهام المطلوبة منهم لا سيما وأن الاحتفالات ستبدأ في الأول من كانون الثاني 2020 وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة نفسها.

بعد ذلك، عقدت اللجنة العليا اجتماعاً برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أقرت خلاله برنامج العمل وأبرز النشاطات التي ستقوم بها الهيئة خلال سنة المئوية.

وبعد الاجتماع تحدث الوزير جريصاتي إلى الصحافيين، فقال:

"في اطار التحضير لمئوية لبنان الكبير، تم عقد اجتماعين في القصر الجمهوري اليوم، الاول للهيئة الاستشارية العليا المؤلفة من كفاءات واختصاصيين، لم يؤخذ في اختيارهم اي اعتبار طائفي او مناطقي او مذهبي او سياسي، بل اختيروا وفق ما يشكلوه من قيمة مضافة للعمل الكبير الذي نقوم به احتفاءً بذكرى المئوية.

الاجتماع الآخر للهيئة العليا، وتم فيه اتخاذ قرارات مهمة للبدء بمرحلة التنفيذ. فبعد خطاب فخامة الرئيس التأسيسي والافتتاحي لهذه المرحلة، والذي كان، برغم كل ما قيل، خطابا نوعيا بكل المعايير والمفاهيم والمضامين، بات لزوما علينا ان نذهب الى التنفيذ، فتم اتخاذ القرارات التنفيذية الملائمة على صعيد النشاطات، والتمويل، وتوزيع المهام، كما قرار اجراء استطلاع بين مختلف شرائح الشعب اللبناني، للوقوف على رأيها لما يجب ان ترمز اليه المئوية ونشاطات المئوية. واتخذ ايضا قرار اللجوء الى شركة للاهتمام بادارة النشاطات والاحتفاليات".

واضاف: "كل هذا يتم طبعا بالتنسيق الكامل مع دوائر القصر الجمهوري، بشخص المدير العام ومدير مكتب الاعلام. واستطيع ان اقول اليوم ان المرحلة العملية للمئوية قد تم افتتاحها، وان الاستعدادات والقدرات والرغبات متساوية لانجاح هذه المئوية، وما ترمز اليه في ظرف نحن فيه بحاجة الى ان نستعيد معا هذا التاريخ المجيد، تاريخ لبنان الكبير وما يرمز اليه لبنان الكبير. وعلينا اليوم، على ما قال فخامة الرئيس، ان نسعى جميعا بكل ما اوتينا من جهد وقدرة، كي تنجح هذه التجربة الفريدة في العالم. واننا على الموعد سنكون"