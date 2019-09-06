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في زغرتا... أوقف لمخالفته قانون الصيد البري

6
SEPTEMBER
2019
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بتاريخ 4/9/2019 ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة رسالة من أحد المواطنين على تطبيق (facebook) حول قيام أحد الأشخاص بالصيد عن سطح منزله في بلدة كفردلاقوس – زغرتا.


وبالتنسيق مع مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، تمكنت إحدى دورياتها من معرفة هوية صاحب المنزل ويدعى ر. م. (مواليد 1988، لبناني)، وضبط آلة لجذب الطيور وبندقية صيد وكمية من الخرطوش العائدة لها، عن سطح منزله وسلمتها إلى مخفر زغرتا.


وأجري تحقيق بالتنسيق مع القضاء المختص وتم بموجبه استدعاء المدعو ر. م.، حيث اعترف بأنه كان يقوم بالصيد من على سطح منزله، كما تبين أنه لا يملك رخصة حيازة سلاح صيد أو رخصة صيد، ولا يعلم أن هذا النوع من الطيور يمنع القانون صيده.


وبمراجعة القضاء المختص، أشار بضبط البندقية وآلة جذب الطيور والخرطوش، وترك المدعو ر. م. لقاء سند إقامة وختم المحضر.

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