بو صعب ناقش والسفير الإيطالي العرض الإيطالي لتعزيز القوات البحرية في الجيش

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ناقش وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب مع السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي لعرض المقدَّم من إيطاليا لتعزيز القوات البحرية في الجيش اللبناني.



وبناء على طلب السفير الانتقال إلى مرحلة التفاوض الرسمي بين البلدين، معربا عن استعداد بلاده لإرسال وفد رسمي للبدء بالتفاوض، أكَّد بو صعب أنَّه سيعرض الوضع على رئيسي الجمهورية والحكومة للحصول على تفويض رسمي وفق المادة 52 من الدستور، مع العلم أنَّه كان قد حصل على تفويض رسمي للتفاوض مع الجهة الفرنسية حول العرض الفرنسي.



وتمَّ الاتفاق بين الجانبين على تسريع الخطوات في المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة الجيش اللبناني.