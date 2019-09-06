بعد ١٠ سنوات على الجريمة في طرابلس.. هذا ما حصل!

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في العام ٢٠٠٩، قتل مجهولون عمدا المدعو ز.أ. وبعدة طلقات نارية أمام قهوة القلعة في طرابلس على خلفية إشكال وتضارب وقع في اليوم نفسه.



وسلك الملف القضائي مساره القانوني طوال عشر سنوات وبعد توالي عدة قضاة على النظر فيه، لم ترشح أي معلومات عن هوية الفاعلين.



وفي ٢٠١٩/٨/٢٩ صدر القرار الظني عن قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني الذي كشف عن هوية قاتلي الشاب المذكور، بعد تحقيقات استمرت أشهرا عدة، وتمكن عناصر مكتب مكافحة الإرهاب في قوى الامن الداخلي من توقيفهما بعد تسطير مذكرات توقيف بحقهما وإيداعهما السجن.