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عشاء على شرف الوزير باسيل في دارة جان جبران

6
SEPTEMBER
2019
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أقام مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران وعقيلته الدكتورة لينا، مأدبة العشاء السنوية التي يقيمانها في دارتهما في بلدة شامات - قضاء جبيل، لمناسبة عيد شفيع البلدة "مار مخايل"، على شرف وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، حضرها الى باسيل، وزراء الطاقة والمياه ندى البستاني، البيئة فادي جريصاتي والمهجرين غسان عطالله، النائبان سيمون ابي رميا وسيزار ابي خليل، الوزيران السابقان مروان شربل وطارق الخطيب، النائب السابق شامل موزايا، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية طوني حداد، القنصل غابي عبود، رئيسة جامعة AUT غادة حنين، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، المدبر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الاب هادي محفوظ، رئيس رابطة مخاتير قضاء جبيل ميشال جبران، مستشار الوزير باسيل انطوان قسطنطين، منسق الاقضية في التيار الوطني الحر طوني ابي يونس ومنسق القضاء اديب جبران، رئيس جمعية جاد ضد المخدرات جوزيف الحواط، وشخصيات.

 

وألقى المطران عون كلمة، سأل فيها الله "بشفاعة القديس مار مخايل أن يبارك المسؤولين في هذه الدولة ويلهمهم لما فيه خير الانسان والوطن". ودعا للصلاة "على نية رئيس الجمهورية في عيد شفيعه ليطيل الله بعمره ويعطيه القوة ليتابع المشروع الذي من أجله وصل الى سدة الرئاسة"، مشددا على "ضرورة وقوف المخلصين في هذا الوطن الى جانب رئيس البلاد لكي ينجح في مسيرة بناء الوطن وإيصاله الى بر الأمان في ظل الصعوبات التي نعيشها في هذه الأيام".

 

من جهته، أكد المهندس جبران في كلمته "أهمية هذا اللقاء السنوي والتواصل الدائم والعلاقات الصادقة التي هي أساس لبنان ونجاح المجتمع"، مشيرا الى أن عيد مار مخايل "يحمل لنا الكثير من المعاني على الصعيدين الروحي والوطني".

 

وتوجه بالمعايدة الى "كل الذين يحملون إسم الشفيع القديس وعلى رأسهم رئيس البلاد العماد ميشال عون الموجود دائما في قلوب جميع المخلصين من أبناء هذا الوطن، والى راعي الأبرشية المطران ميشال عون".

 

وقال: "ان هذه اللقاءات تعزز الروابط الانسانية بيننا لأنها الضمانة لبقاء مجتمعنا، ولكي تبقى صورة موحدة لكل الذين يعملون على ضرب القيم في هذا الوطن من خلال التفرقة والعادات البعيدة عن مبادئنا وتاريخنا، فهذه اللقاءات تزيدنا قوة في المجتمع وتحافظ على أرضنا ووطننا وتاريخنا، فنحن الأساس وما دام الأساس صلب لا خوف على البنيان بالرغم من العواصف والأخطار، فتمسكنا بالمبادىء أقوى بكثير من تمسكنا بالقشور، فهذه هي أصالتنا، وهذا هو لبنان".

 

وتوجه الى راعي الأبرشية بالقول: "نحن خرافك وتلاميذك ودرعك في المواقف الوطنية الصلبة التي تتخذونها لكي يبقى مجتمعنا محافظا على هذه القيم التي تعلمناها من أجدادنا، ونحن نعلمها اليوم لأولادنا منعا لأي مشروع يدخل الى عائلاتنا ومجتمعنا، فيفكك روابط القيم الروحية والوطنية".

 

ونوه جبران "بالإنجازات التي يحققها وزراء الطاقة والبيئة والمهجرين في هذه الحكومة"، مستغربا الحملات التي تشن عليهم، آملا في "أن تكون وزارة المهجرين آخر وزارة بعد إعادة جميع المهجرين الى ديارهم".

 

وشدد على "المواقف الوطنية التي يتخذها الوزير باسيل الساهر دائما على مصلحة التيار والدولة والوطن".

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