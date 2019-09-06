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توقيف 6 اشخاص بجرم تسهيل الدعارة في جونية!

6
SEPTEMBER
2019
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ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة رسالة من أحد المواطنين حول وجود شبكة دعارة في محلّة جونية - المعاملتين تنشط داخل أحد الفنادق والملاهي الليلية.


بعد تحويل الشكوى الى مكتب الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، باشر المكتب المذكور تحقيقاته واستقصاءاته ليتبيّن له أنّ أفراد العصابة يقومون باستخدام /5/ فتيات يجلسون على طاولة في الملهى، ينتظرن الزبائن ومن ثمّ يتوجهن برفقتهم الى الفندق.


وبتاريخ آخر حضرت فتاة قاصر الى المكتب المذكور لتقدم شكوى حول تعرضها للاستغلال وتشغيلها بالدعارة في أحد الملاهي الليلية. بناءً عليه وبموجب إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، قام عناصر من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب بتاريخ 28/6/2019 بتنفيذ كمين محكم حيث تم القبض على 6 من أفراد العصابة وهم:


- ح. ج. (مواليد عام 1986، لبناني)
- ر. س. (مواليد عام 1999، سوري)
- ب. ش. (مواليد عام 1993، سوري)
- أ. و. (مواليد عام 1980، سوري)
- خ. ف. (مواليد عام 1972، لبناني)
- م. ع. (مواليد عام 1980، لبناني)

كما تمّ ختم الملهى المذكور بالشمع الأحمر.


وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتسهيل أعمال الدعارة، بالاشتراك مع خمسة أشخاص آخرين من الجنسيتين اللبنانية والسورية وجرى تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحقهم، والعمل جارٍ لتوقيفهم.

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