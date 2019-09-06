هل سيزور جنبلاط عين التينة غداً؟

A + A -

علم موقعنا ان الاجتماع الذي سيُعقد في عين التينة غداً ، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيضمّ عن الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، وعن حزب الله المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، الحاج حسين خليل، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا.

ولن يزور جنبلاط عين التينة غداً بحسب المعلومات، لاسيما ان الاجتماع هو على مستوى الاشخاص المولجين بالتنسيق، وليس على مستوى القيادات، من دون ان يقفل ذلك الباب على امكانية حصول لقاءات اخرى متى دعت الحاجة، في حال كانت الظروف ملائمة.