ابي رميا : لتحسين أوضاع المستشفيات الحكومية في قضاء جبيل

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زار النائب سيمون ابي رميا وزير الصحة د. جميل جبق صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، حيث تناولا وضع المستشفيات الحكومية في قضاء جبيل، وأكد جبق أن مستشفى قرطبا الحكومي وضع على جدول المساعدات من البنك الدولي لتأهيلها وتحسين نوع الخدمات التي تقدمها.



أما بالنسبة لمستشفى ميفوق الحكومي، لفت النائب ابي رميا الى أهمية هذه المستشفى في مناطق جرد قضاء جبيل الشمالي وطالب بالعمل لتأمين الإمكانيات المالية من اجل استكمال الانشاءات وتجهيزها للبدء باستقبال المرضى، واتفقا لتحضير جلسات أخرى لمتابعة هذا الموضوع.



ومن ناحية أخرى، شدد النائب ابي رميا الى أهمية رفع السقف المالي في الموازنة المقبلة لمستشفيات جبيل ومن بينها مستشفى سيدة المعونات الجامعي لتستطيع تقديم الخدمات للمرضى دون ان تقف الأوضاع المادية عاجزاً.كما وابلغ وزير جبق النائب ابي رميا انه تم الاتفاق مع إدارة مستشفى المعونات لمعالجة الملفات الاستشفائية على نفقة وزارة الصحة رغم تخطيها السقف المالي لهذا العام.