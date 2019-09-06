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الحريري: ينضبوا السياسيين خلص!

6
SEPTEMBER
2019
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شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من مرفأ بيروت على أن "الحملات على المرفأ بعضها سياسي وبعضها لتصحيح الوضع الذي لا يفهمه البعض بشأن اللجنة الموقتة وعلينا الذهاب نحو تطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام"، معتبراً أن "التهريب ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة بل مسؤولية الأجهزة الأمنية التي عليها ضبط التهريب".


وأضاف: "يجب أن نطور أنفسنا ونذهب الى الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونأمل أن تقدم الحكومة مشروع القانون للانتهاء من الموضوع السياسي لأن المهم هو الانتاج في المرفأ".


ورأى أن "المهم الانتاج والمصلحة الاساسية يجب ان تكون مصلحة الدولة وزيادة اراداتها وهذا ما فعلته اللجنة المؤقتة"، مشيراً الى أن "مرفأ بيروت اليوم هو من أهم المرافئ في المنطقة وهناك حملات تهاجم المرفأ ولا يجب أن نبقى ضمن أعمال اللجنة الموقتة وعلينا أن نتطور أكثر واليوم أصبح المرفأ يستوعب مليون و300 مستوعب (Container) ".


وشدد على "اننا سننطلق الى مرحلة جديدة لأن العالم كله يتطور وعلينا ان نتطور نحن ايضا"، مشيراً الى أن "المشكل في البلد ان البعض يعمل على الهجوم دون تقديم اي حلول، وكل اسباب تأخر التطور والفساد في البلد هو الانقسام السياسي على مدى ١١ عاما".


وأضاف:"اجزم ان التهرب سيتوقف في المرفأ، ومن سيهرّب من المرفأ سيصطدم بالدولة، والاعفاءات تم توقيفها لأن مصلحة الدولة أهم من مصلحة جميع الطوائف".


واعتبر ان "ما قاله المبعوث الفرنسي ليس شروطاً إنّما أمورٌ يجب علينا فعلها و"لينضبّ السياسيون خلص!".

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