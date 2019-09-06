رئيس الجمهورية دعا أصحاب المؤسسات السياحية الى اعتماد مقاربة مختلفة للاسعار لتحقيق تنافسية أكبر وتسويق لبنان كبلد ممتاز لاجتذاب السياح

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير السياحة اواديسكيدنيان، يرافقه وفد من نقابة المؤسسات السياحية البحرية برئاسة النقيب جان بيروتي، وبحث معهم اوضاع هذه المؤسسات وما حققه لبنان على صعيد الحركة السياحية في خلال موسم الصيف.

وبعد اللقاء، ادلى الوزير كيدانيان الى الصحافيين بالتصريح التالي: "تشرفنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس مع وفد من نقابات المؤسسات السياحية البحرية لوضع فخامته في اجواء موسم الصيف الذي بلغ خاتمته مع نهاية شهر آب. ونحن لا نتكلم هنا على السنة السياحية التي لا يزال فيها اربعة اشهر."



وقال: "لقد اطلعنا فخامته على الارقام التي تسجلت في الاشهر الثمانية من العام، وهي مشجعة جدا وقريبة كثيرا من تلك التي تحققت في العام 2010. ويأتي السياح الاوروبيون في طليعة القادمين الى لبنان يليهم السياح العرب والخليجيون الذين بلغ عددهم ارقاما مقبولة ولكن لم تبلغ تلك التي نطمح اليها، كوننا نتوقع اكثر من ذلك بكثير. لكن بالمحصلة العامة، واذا ما اردنا المقارنة مع ارقام العام 2010، نرى اننا بتراجع فقط بنسبة 3،3 % ونحن نتكلم هنا تقريبا على نحو 40 الف سائح خلال فترة ثمانية اشهر. وهذا يعتبر بمثابة رقم ممتاز وانجاز، في وقت حصل لدينا اكثر من خلل امني خلال هذه الفترة التي يبلغ فيها الموسم السياحي ذروته."



اضاف: "لقد اعطى فخامة الرئيس توجيهاته للاستمرار بالعمل على السوق الاوروبي والاسواق الجديدة، كما اعطى توجيهاته الى اصحاب الفنادق ومؤسسات الاقامة لتكون لديهم مقاربة مختلفة من ناحية الاسعار بحيث تكون تنافسية اكثر، لنتمكن من القيام بجهد اكبر لتسويق لبنان في الخارج كبلد ممتاز مع اسعار تنافسية، كون المنطقة بأسرها تسعى اليوم الى اجتذاب السياح."



وختم بالقول: "عرضت اخيرا على فخامة الرئيس عددا من الصعوبات التي اواجهها شخصيا في وزارة السياحة، طالبا دعمه للاستمرار في تحقيق ما حققناه او استمرارية تحقيقه، من خلال العمل على الاسواق الاوروبية. وتمنيت عليه بذل جهد اضافي من قبله تجاه القضاة في ديوان المحاسبة للاسراع في البت في العقود التي نتقدم بها لكي نتمكن من تحقيق ما هو افضل بكثير."



وفد الاباء اليسوعيين

وفي قصر بعبدا، مدير مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور مع وفد من الآباء اليسوعيين الذين عرضوا مع رئيس الجمهورية الواقع التربوي الراهن. كما شكروه على مواساتهم بوفاة الأبجان دالميه الذي منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاته التربوية والاجتماعية.