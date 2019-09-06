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بعد ما أضرم مواطن النار بنفسه أمام قصر العدل في بيروت... بيان من وزير العدل

6
SEPTEMBER
2019
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بعد ما أضرم المواطن جورج.م.خ النار بنفسه أمام قصر العدل في بيروت، أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان أنه "نحو الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 6/9/2019، فوجىء عناصر الأمن المولجون حراسة قصر العدل في بيروت بإقدام المدعو جورج.م.خ على إضرام النار بنفسه أمام مدخل قصر العدل، فسارعوا الى إطفاء النار والإتصال بالصليب الأحمر الذي نقله الى مستشفى الجعيتاوي للمعالجة".


وأكد في بيان أنه "تم فتح محضر عدلي بالحادثة تحت إشراف المحامي العام الإستئنافي المناوب في بيروت القاضي رجا حاموش الذي كشف على مكان الحادث وقام بالإجراءات القانونية اللازمة".

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