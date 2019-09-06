في اتصال بالحريري... ماكرون يؤكد التزام فرنسا باستقرار لبنان وأمنه

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تلقى رئيس الحكومة سعد الحريري صباح اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اعرب خلاله ماكرون عن ارتياحه للتقدم الجاري نحو إطلاق مشاريع سيدر الاستثمارية خلال لقاء المبعوث الفرنسي بيار دوكان بالحريري.

كما أكد ماكرون على التزام فرنسا باستقرار لبنان وأمنه وبتعزيز دولته ومؤسساتها وعلى أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية، وشكر الحريري ماكرون خلال المكالمة المطولة، على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت، معرباً عن امتنان لبنان للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات "يونيفيل" في لبنان. كما أكد تمسك لبنان بالاحترام الكامل للقرار ١٧٠١.



وتوافق الرئيسان على متابعة البحث المعمق بتسريع تنفيذ الإصلاحات ومشاريع الاستثمار في لبنان وسبل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة خلال لقائهما المرتقب في ٢٠ أيلول في باريس.