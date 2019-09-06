أضرم النار بنفسه أمام قصر العدل في بيروت... لهذا السبب!

A + A -

أقدم المواطن جورج.خ (مواليد 1955 الرميل - بيروت) على سكب مادة البنزين على نفسه وإضرام النار أمام نقطة التفتيش التابعة لقوى الأمن الداخلي عند مدخل بوابة قصر عدل بيروت الرئيسية إحتجاجا على عدم البت بدعوى عالقة لدى المحكمة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وسارع عناصر الدرك الى إطفاء النار التي اندلعت بجسمه قبل أن يغيب عن الوعي ويقع أرضا.



وقد طلب المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش من فصيلة قوى الأمن الداخلي في طريق الشام المباشرة بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، في ما نقل عناصر الصليب الأحمر المصاب الى مستشفى "الجعيتاوي" لتلقي العلاج.



وأفاد شهود عيان كانوا في المحلة أمام نقطة التفتيش، أنه كان يردد كلاما غير مفهوم بإستثناء جملة "إعطوني الدواء".