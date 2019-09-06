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درغام: الوضع حرج والمطلوب وقف الهدر وانهاء المحميات

6
SEPTEMBER
2019
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رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام "أن كلام الموفد الفرنسي المكلّف متابعة مقرّرات مؤتمر سيدر بيار دوكان، يتطابق مع كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي دعا الى الاجتماع الاقتصادي الطارئ في بعبدا، بعدما وصلنا الى مأزق حقيقي لا يعالج بمسكنات بل بقرارات جريئة ومؤلمة وبإصلاحات جذرية"، لافتا الى "أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، ولا بد من البدء بالإجراءات المطلوبة، ولا يمكن أن نستمر بالجدالات اللامتناهية".
 
وشدد درغام في حديث لاذاعة "صوت لبنان" على"أن مسألة زيادة بعض الرسوم والضرائب ضرورية ولكن الأهم وقف الهدر في مؤسسات الدولة وعلى رأسها المرفأ وشركة طيران الشرق الأوسط، ووقف التهرب الضريبي قبل فرض أي ضرائب جديدة على الشعب اللبناني، مطالباً بتطبيق خطة الكهرباء التي تم إقرارها في مجلس الوزراء".
 
وختم درغام: "الوضع حرج، ولا وقت للتفكير لأن الهيكل سينهار على رؤوس الجميع، وبالتالي فإن المطلوب البدء فوراً بتطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق عليها وانهاء المحميات الموجودة في الدولة".
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