دعم روسي ومصري

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على الخط الحدودي، اكّد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، لموفد رئيس الحكومة جورج شعبان موقف روسيا الثابت الداعم لجهود «اليونيفيل» والالتزام بالقرار 1701، واحترام سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وجرى التشديد على أهمية منع تكرار حوادث تصعيد، كالذي وقع أواخر الأسبوع الماضي.

دعم مصري

وتوازى الدعم الروسي مع دعم مصري ابلغه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث اكّد الرئيس المصري «الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين لبنان ومصر على المستويين الرسمي والشعبي»، مشدداً على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في اطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة للبنان وشعبه».

مجلس الأمن

يأتي ذلك، في وقت كانت المستجدات الامنية الأخيرة امام مجلس الامن الدولي، حيث نقلت وكالة (ا ف ب) عن مصادر دبلوماسية أنّ واشنطن عرقلت صدور إعلان عن مجلس الامن، بعد أن رفضت تضمينه أي انتقاد لاسرائيل.

وبحسب الوكالة، فإنّ الصياغة الأولى لمشروع الإعلان تضمنت 6 نقاط تعبّر عن «قلق مجلس الأمن العميق» ازاء الخروقات على الحدود بين لبنان واسرائيل.

وجاء أيضاً في مشروع الإعلان الذي أعدّته فرنسا، «أنّ أعضاء مجلس الأمن ينددون بكل الخروقات للخط الأزرق أكانت من الجو أو من الأرض، ويدعون بحزم كل الأطراف الى التزام وقف أعمال العنف».