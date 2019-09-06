عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 أيلول 2019

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الأخبار: وطن النجوم يضيق بعائلة!

ناظر «سيدر» للحكومة: الإصلاحات وإلا!

البناء: إيران ترفض عرض أوروبا لـ 15 مليار دولار... والاحتلال يهرب من هزيمته بفبركة تهديدات

فنيش لـ«البناء : ننظر لموقف الحريري بإيجابية... وردّه كافٍ حول الـ 1701

دوكان يتصرف كـ مفوّض سامٍ ... ووزير المال: تخطينا تصنيفات أصعب

اللواء: أجندات دولية تحرِّك رياح الحكومة بإتجاه الكهرباء والنفط

تصريحات دوكان تثير «أزمة صامتة» مع لبنان.. والوسيط الأميركي حول الترسيم الإثنين في بيروت



النهار: تحذير من "سيدر" وأميركا تمنع إدانة إسرائيل

الديار: واشنطن تضغط لتأجيل ردّ حزب الله على «المسيرات» «والبنتاغون» «يلجم» نتنياهو

جعجع «يشكو» «ظلم» الحريري... والبخاري ينصحه «بالحفاظ على خط الرجعة»...!

«عراب سيدر» «يوبخ» المسؤولين اللبنانيين : الاصلاحات غير كافية ولا حلّ سحريا





الجمهورية: دوكان «يَجلد» التقاعس اللبناني.. و«سجال ناعم» في مجلس الوزراء

the daily star: CEDRE funds not under threat: Duquesne

l'orient le jour: Cedre : Duquesne esquisse un calendrier pour aller plus vite