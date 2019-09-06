عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 أيلول 2019

الأخبار: وطن النجوم يضيق بعائلة!
ناظر «سيدر» للحكومة: الإصلاحات وإلا!
البناء: إيران ترفض عرض أوروبا لـ 15 مليار دولار... والاحتلال يهرب من هزيمته بفبركة تهديدات
فنيش لـ«البناء : ننظر لموقف الحريري بإيجابية... وردّه كافٍ حول الـ 1701
دوكان يتصرف كـ مفوّض سامٍ ... ووزير المال: تخطينا تصنيفات أصعب
اللواء: أجندات دولية تحرِّك رياح الحكومة بإتجاه الكهرباء والنفط
تصريحات دوكان تثير «أزمة صامتة» مع لبنان.. والوسيط الأميركي حول الترسيم الإثنين في بيروت
النهار: تحذير من "سيدر" وأميركا تمنع إدانة إسرائيل
الديار: واشنطن تضغط لتأجيل ردّ حزب الله على «المسيرات» «والبنتاغون» «يلجم» نتنياهو
جعجع «يشكو» «ظلم» الحريري... والبخاري ينصحه «بالحفاظ على خط الرجعة»...!
«عراب سيدر» «يوبخ» المسؤولين اللبنانيين : الاصلاحات غير كافية ولا حلّ سحريا
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the daily star: CEDRE funds not under threat: Duquesne
l'orient le jour: Cedre : Duquesne esquisse un calendrier pour aller plus vite