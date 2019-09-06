أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 آب 2019

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الأخبار: علم وخبر

ارتفاع أسعار السلاح

ظهر في الآونة الأخيرة ارتفاع في أسعار الأسلحة الفردية والذخائر في سوق السلاح، ولا سيما في ظل المعلومات عن قيام أكثر من حزب سياسي من مختلف الاصطفافات السياسية، بشراء أسلحة فردية وتوزيعها على المناصرين.



«حجّ» امني إلى موسكو

زار المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا موسكو الأسبوع الماضي، حيث التقى عدداً من المسؤولين الأمنيين في الاستخبارات الخارجية الروسية في إطار السعي إلى تفعيل التعاون الأمني المشترك بين روسيا ولبنان. وتأتي زيارة صليبا بعد نحو شهر من زيارة مدير مخابرات الجيش العميد طوني منصور موسكو ولقاء المخابرات الروسية الخارجية، في الإطار نفسه.



«سلبطة» أمنية على شاطئ الناقور

وضع أحد الأجهزة الأمنية يده، بصورة مخالفة للقانون، على جزء من الأملاك العامة قرب مرفأ الناقورة، لإقامة «استراحة خاصة» به، يُمنع دخول المواطنين إليها. ويُحصر الدخول إلى «الاستراحة» بالضباط وضيوفهم من «عليّة القوم».



خلوة لتفعيل بلدية بيروت

بناءً على اقتراح وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، تُعقد خلوة في 17 الجاري بين الحسن ومحافظ العاصمة زياد شبيب ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني وأعضاء المجلس البلدي، لإجراء مراجعة لعمل البلدية بعد انقضاء النصف الأول من ولايتها، وللبحث في سبل تفعيل إنتاجية المجلس البلدي الذي يتعرض لانتقادات شتى، ويعاني من الخلافات التي تنشب بين أعضائه.



جدل صيداوي بسبب عطلة الجمعة

قررت جمعية المقاصد الإسلامية في صيدا إلغاء عطلة يوم الجمعة في ثانوية حسام الدين الحريري واستبدالها بيوم السبت. وبرغم أن المدارس التابعة لمؤسسة الحريري قامت بالخطوة ذاتها العام الماضي من دون تسجيل اعتراض بارز، إلا أن قرار «المقاصد» أثار اعتراضاً بين جهات محسوبة على تيار المستقبل ودار الفتوى في المدينة. استبدال العطلة الذي انحصر حتى الآن بثانوية حسام الدين الحريري، ربطته مصادر الجمعية بتلبية مطلب لجنة الأهل التي رفعت الاقتراح منذ سنوات. في حين أن «مقاصد» بيروت قامت منذ العام الماضي باستبدال العطلة في جميع مدارسها في العاصمة.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تداولت مصادر إعلامية أميركية معلومات عن خلاف بين صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر والمبعوث الرئاسي إلى المنطقة جيسون غرينبلات أدّى إلى استقالة الأخير الذي يشكو ما يصفه بجهل كوشنر بالقواعد السياسية والحسابات وتهوّره في تقديم طروحات محكوم عليها بالفشل مسبقاً، وبالتالي قرّر غرينبلات الإستقالة كي لا يكون شريكا بتحمّل تبعات فشل مؤكد لا يد له فيه، وتقول المصادر إنّ الرئيس دونالد ترامب رفض مرارا شكاوى غرينبلات ودعاه إلى مراجعة كوشنر…

خفايا

قال أحد الوزراء المعنيين بملفات مؤتمر سيدر إنّ المبعوث الفرنسي بيار دوكان متمسك بشروط تتصل بزيادة فورية لتعرفة الكهرباء ومثلها لسعر صفيحة البنزين وللضريبة على القيمة المضافة واقتطاع نسبة من الرواتب لمدة خمس سنوات بما يؤمّن تخفيض العجز بأكثر من ملياري دولار حتى يرفع تقريره باعتبار الدولة اللبنانية جاهزة لتلقي قروض سيدر وملتزمة بالإصلاحات التي تبرّر تحسين تصنيف لبنان الإئتماني، ويلوّح بأنّ تقريره بعد موازنة 2020 لن يرضي الحكومة بدون هذه الإجراءات…



اللواء: أسرار

همس

على الرغم من المعلومات عن دور روسي في احتواء التوتر الحدودي مع إسرائيل، إلَّا أن موقفاً علنياً واحداً لم يصدر؟

غمز

أكثر من لغز يتحكم بانتخابات صور الفرعية، إن لجهة الشغور، أو الترشيح أو عدم التزكية..

لغز

ما يزال مصير المئات من الذين يوطنون معاشاتهم في مصرف مستهدف يواجهون صعوبات في قبض رواتبهم أو استعادة ودائعهم!

الجمهورية: أسرار

موعد بدون ردّ

طلبت شخصية دبلوماسية منذ فترة موعداً من وزير ينتمي إلى خط سياسي مغاير الاّ انّها لم تلق رداً حتى الآن.

حال شلل

يقول نقابيون انّ الطاقم السياسي ليس متحمساً لإخراج هيئة نقابية بارزة من حال الشلل الذي تعانيه، ليتمكن هذا الطاقم من تمرير الضرائب والرسوم المنتظرة بأقل قدر من الإحراج والاعتراضات.

هيئة معارضة عابرة للطوائف

قطعت التحضيرات من اجل التوصل الى تشكيل هيئة سياسية وحزبية معارضة وعابرة لكل الطوائف، شوطاً بعيدا. وقيل انّ لجنة شُكّلت لتحضير البيان السياسي.



