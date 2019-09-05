الإنترنت تعمل بشكل طبيعي... أوجيرو نفت تعرضها لهجوم سيبراني

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أعلنت هيئة "أوجيرو" في بيان، أن "هناك جهة مشبوهة تبث عبر بعض قنوات التواصل الاجتماعي، وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، خبرا كاذبا مفاده أن هيئة أوجيرو أعلنت تعرضها لهجوم سيبراني، ما أدى حسب زعمها إلى توقف خدمة الإنترنت في لبنان".

ونفت هذا الخبر "نفيا قاطعا"، مؤكدة أن "خدمة الإنترنت تعمل بشكل طبيعي على الأراضي اللبنانية كافة".

وحثت "المراجع القضائية والأمنية المختصة على معرفة هوية الجهة التي تقف خلف بث هذا الخبر الكاذب، والتي ربما لا تقصد به تهديد مصلحة أوجيرو، بل تسعى إلى تهديد الأمن القومي اللبناني عبر إحدى أهم ركائزه، وهو قطاع الاتصالات".

وتمنت "أوجيرو" على "المواطنين عدم الإصغاء لأي أخبار يراد نسبها إليها إن لم تكن صادرة عن قنواتها الرسمية المعتمدة".