living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان صادر عن أبناء بلدة بيقون – الشوف: ما حصل يهدف إلى تغيير هوية هذه البلدة الصغيرة

5
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان طارىء صادر عن أبناء بلدة بيقون – الشوف
بتاريخ 4 أيلول 2019، عُقد إجتماعٌ في صالون كنيسة الصعود الضبيه، ضمّ أبناء بلدة بيقون الشوف بكلّ عائلاتها وفعالياتها الروحيّة والقانونيّة والعسكريّة ومختارها ولجنة وقف رعيّة سيّدة الورود، تمّ التداول في الإجتماع، بموضوع بيع الأراضي في البلدة لا سيّما العملية الأخيرة حيث تمّ بيع أرضٍ مساحتها حوالي 4000 متر لجمعية الإمام علي- طريق الجديدة الخيرية بهدف بناء مأوى للعجزة،
وقد صدر عن المجتمعين المقررات التالية:
أولاً: يعبّر أهالي بيقون عن إحترامهم العميق لكلّ الأديان والطوائف، فالجبل هو مثال العيش المشترك والإنفتاح الأخوي والشراكة الوطنية.
ثانياً: يَعتبر الأهالي أن عملية الشراء هذه، من قبل مؤسسة دينية، تهدف إلى تغيير هوية هذه البلدة الصغيرة، لذلك يرفض المجتمعون كلّ عملية بناء ستتمّ وسيعملون لإيقافها بكلّ الطرق القانونيّة والمعنويّة.
ثالثاً: إنبثق عن الإجتماع لجنة مصغّرة ستتابع هذا الملف من الناحية القضائيّة والسياسيّة والإجتماعيّة.
رابعاً: يناشد المجتمعون كلّ أبناء البلدة إلى الوعي للمخطط الممنهج لشراء أكبر عدد من أراضي بيقون وذلك لأهداف مشبوهة، واعدين إيّاهم بإيجاد حلول إستثمارية تساعد كلّ أبناء البلدة الذين يمرّون في ضائقة إقتصادية يعيشها كلّ البلد في هذه الفترة.

مختار وأبناء بلدة بيقون

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout