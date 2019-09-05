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بيان طارىء صادر عن أبناء بلدة بيقون – الشوف

بتاريخ 4 أيلول 2019، عُقد إجتماعٌ في صالون كنيسة الصعود الضبيه، ضمّ أبناء بلدة بيقون الشوف بكلّ عائلاتها وفعالياتها الروحيّة والقانونيّة والعسكريّة ومختارها ولجنة وقف رعيّة سيّدة الورود، تمّ التداول في الإجتماع، بموضوع بيع الأراضي في البلدة لا سيّما العملية الأخيرة حيث تمّ بيع أرضٍ مساحتها حوالي 4000 متر لجمعية الإمام علي- طريق الجديدة الخيرية بهدف بناء مأوى للعجزة،

وقد صدر عن المجتمعين المقررات التالية:

أولاً: يعبّر أهالي بيقون عن إحترامهم العميق لكلّ الأديان والطوائف، فالجبل هو مثال العيش المشترك والإنفتاح الأخوي والشراكة الوطنية.

ثانياً: يَعتبر الأهالي أن عملية الشراء هذه، من قبل مؤسسة دينية، تهدف إلى تغيير هوية هذه البلدة الصغيرة، لذلك يرفض المجتمعون كلّ عملية بناء ستتمّ وسيعملون لإيقافها بكلّ الطرق القانونيّة والمعنويّة.

ثالثاً: إنبثق عن الإجتماع لجنة مصغّرة ستتابع هذا الملف من الناحية القضائيّة والسياسيّة والإجتماعيّة.

رابعاً: يناشد المجتمعون كلّ أبناء البلدة إلى الوعي للمخطط الممنهج لشراء أكبر عدد من أراضي بيقون وذلك لأهداف مشبوهة، واعدين إيّاهم بإيجاد حلول إستثمارية تساعد كلّ أبناء البلدة الذين يمرّون في ضائقة إقتصادية يعيشها كلّ البلد في هذه الفترة.

مختار وأبناء بلدة بيقون