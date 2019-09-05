بالصور: إفتتاح المهرجان اليونانيّ في كازينو لبنان

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برعاية السفارة اليونانيّة في لبنان وحضور السفير اليونانيّ فرانسيسكو فيروس، إفتتح كازينو لبنان مهرجان Senses of Greece على ترّاس مطعم "لا مارتينغال" الصيفيّ.



حضر الحفل نخبة من الإعلاميين، رؤساء البلديّات وفاعليات إقتصادية، إجتماعية وثقافيّة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان.



بعد النشيدين اليوناني واللبناني إفتتاحاً، ألقت مديرة "قسم التسويق" في الكازينو لارا الخوري حافظ كلمة رحّبت فيها بالحضور شاكرة السفارة اليونانيّة على تعاونها الوثيق لإنجاح هذا النشاط مذكّرة أن التعاون بين بلاد الفينيق وبلاد الإغريق يعود الى آلاف السنين وليس بجديد وتابعت: "ضمن كوكبة النشاطات التي ينظمها كازينو لبنان منذ زمن بالتعاون مع السفارات الأجنبيّة لتسويق ثقافة هذه البلدان والتي تحمل طابع فنّ الطبخ الى جانب فنّ الغناء والرقص، كان لا بدّ من إختيار بلد اليونان، هذا البلد المتوسطي ذو الحضارة العريقة، ولكي نحيي التراث اليونان في كازينو لبنان، إخترنا لكم باقة مميّزة من أفضل ما تقدّمه الموائد اليونانيّة ومن الفن الراقي الترفيهيّ في إطار ديكور مميّز يستحضر روح هذا البلد الرائع".



وختمت: "نحن جميعا نجتمع الليلة لنحتفل بجمال هذا البلد ونتذوق أشهى مأكولاته ممتثلين بفلسفة أبيقور اليونانيّ ."

سفير اليونان

وكانت كلمة للسفير اليونانيّ هنأ فيها إدارة كازينو لبنان على تنظيمها هذا المهرجان الذي يفسح المجال أمام الجمهور العريض للتعرّف أكثر الى حضارة هذا البلد من خلال الموسيقى والرقص والطعام والمشروبات اليونانية".

وختم شاكرا "الذين ساهموا في تحقيق هذه الفكرة الرائعة"، داعيا الجميع لحضور هذا المهرجان.



وبعد قطع قالب الحلوى، أمضى الحضور سهرة ممتعة في أجواء راقية ساد فيها سحر بلاد الإغريق.



إشارة الى ان المهرجان سيستمر لغاية الخامس عشر من أيلول، بحيث يجمع بين فن الطهي مع الشيف Arthur Arakelyan، وفن الغناء اليوناني العريق مع المغنية الشهيرة Tina Alexopoulou التي ستطرب الحضور بأجمل الأغاني على وقع رقصات الزوربا والسيرتاكي وغيرها.