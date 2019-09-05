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طلاب لبنانيون يكشفون عن تغرة أمنية في تطبيق لـ"فيسبوك".. وهذا كان ردّ الشركة!

5
SEPTEMBER
2019
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اعلنت الجامعة اللبنانية في بيان اليوم، ان "شركة فيسبوك العالمية، التي تواجه اتهامات بانتهاك خصوصية ملايين المستخدمين، تعتزم إدراج ثلاثة طلاب من الجامعة اللبنانية على لائحة الشرف بعد أن كافأتهم ماليا لاكتشافهم ثغرة أمنية في أحد تطبيقاتها. ومن خلال جهدهم الخاص، تمكن طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية (مجد دهيني وهادي زين الدين - سنة ثالثة computer sciences وحسن بدران - تخرج حديثاً في اختصاص الـ computer sciences) من اكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق إنستغرام التابع لموقع "فيسبوك".

اضاف البيان:"تواصل الشبان الثلاثة، الذين سيتابعون دراسة الماستر في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - اختصاص أمن المعلومات (cyber security)، مع "فيسبوك" فجاءهم الرد من الشركة خلال 3 أشهر بتأكيد وجود الثغرة ضمن "chat group" في "Instagram" حيث يتحكم بها "admin" المجموعة الذي يحق له وحده رفض أو قبول طلبات الانضمام، والثغرة هي في تمكن أي شخص داخل المجموعة من القيام بمهمة رفض الانضمام (Reject). وقد عمدت شركة فيسبوك إلى معالجة الثغرة، وهي التي تعهدت في الفترة الأخيرة بتعزيز ضوابط الخصوصية لديها حماية لمعلومات مستخدميها من الأفراد والمؤسسات".

وختم: "الطلاب الثلاثة يعملون على اكتشاف المزيد من الثغرات الأمنية ومنها ثغرة جديدة في تطبيق إنستغرام تتمحور حول خدمة البث المباشر أو "live" بحيث يمكن للمهاجم إيقاف هذه الخدمة عند المستخدمين، لكنهم غير مخولين بالإفصاح عن تفاصيلها قبل التبليغ عنها ومعالجتها"

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