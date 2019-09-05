تخوّفاً من عملية جديدة... إجراء عسكري إسرائيلي على الحدود مع لبنان وسوريا

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كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في منطقة الشمال، خشية إطلاق حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة تحمل مواد متفجرة.



وقال الموقع إنّ بطاريات "القبة الحديدية" من أنواع مختلفة تم نشرها وتوزيعها على أماكن مختلفة في شمال فلسطين المحتلة ما بين الحدود مع كل من لبنان وسوريا.



وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرّر نشر أنظمة متعددة ومختلفة مضادة للطائرات في المنطقة الشمالية للبلاد، بدعوى أنّ هناك تقديرات عسكرية مفادها أنّ التوتر العسكري مع "حزب الله" لم يهدأ بعد.



وتوقع الموقع شنّ حزب الله المزيد من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك احتمال إطلاق الصواريخ أو إطلاق المتفجرات.