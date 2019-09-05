خدمات ويسترن يونيون الرقمية الآن في لبنان بالشراكة مع بوب فينانس في مقدمة خدمات تحويل الأموال الرقمية في لبنان

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أطلقت شركة ويسترن يونيون العالمية الرائدة في مجال تحويل الأموال حول العالم وبين العملات بالتعاون مع شركة بوب فينانس، إحدى أكبر شبكات الخدمات المالية العاملة في لبنان التطبيق الهاتفي لويسترن يونيون وموقع Westernunion.com متصدرين بذلك التحويلات المالية الالكترونية في لبنان.

هذه الشراكة بين الشركتين تقدم للزبائن امكانية اجراء تحويلاتهم براحة تامة 7/24 وبكبسة زر. هذا بالاضافة إلى امكانية مباشرة عملياتهم عبر التطبيق الهاتفي ثم الدفع شخصياً في أي من مراكز بوب فينانس المنتشرة على الاراضي اللبنانية.

بإمكان الزبائن اليوم أن يختاروا الطريقة المناسبة لإرسال الاموال لعائلاتهم ومحبيهم، سواء نقداً عبر مئات الآلاف من مراكز التجزئة التابعة لويسترن يونيون في أكثر من 200 بلد حول العالم او إيداعاً عبر مليارات الحسابات المصرفية في حوالى 100 دولة.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في ويسترن يونيون السيد حاتم سليمان إن "ويسترن يونيون تدمج بين العالمين الرقمي والمادي، وتطور قنواتها بخطى متسارعة لكي تلبي احتياجات زبائنها في مجال تحويل الأموال متيحةً أمامهم امكانية اختيار القناة التي تناسبهم، رقمية كانت او نقدية، عبر الشبكة أو خارجها".

وأضاف سليمان: "استراتيجيتنا شاملة ومتكاملة لذلك نحن نسعى الى مد جسور التواصل بين الأشخاص المتآلفين مع العالم الرقمي وبين من لم ينضموا الى الشبكة الرقمية بعد. نحن وبوب فينانس غايتنا مشتركة وهدفنا واحد وهو أن نقدم لزبائننا ما يريدون وما هم بحاجة إليه فعلاً".

واليوم من خلال التطبيق الهاتفي أو الموقع الالكتروني بإمكان الزبائن إجراء تحويلاتهم المالية وتسديدها من حساباتهم المصرفية مباشرة.

وفي السياق نفسه، علّق المدير التنفيذي لبوب فينانس السيد مايكل عبد النور بالقول إن "التحول الرقمي يعدّ الآن جزءًا من استراتيجية معظم الشركات، ولكن في الصناعة المصرفية والمالية هناك العديد من التحديات التنظيمية التي تؤخر جهود التحول، معرباً عن فخر بوب فينانس بكونها أول شركة لتحويل الأموال في لبنان تحصل على ترخيص من البنك المركزي لتزويد خدمات ويسترن يونيون لتحويل الاموال عبر التطبيق الهاتفي والموقع الالكتروني، وإننا واثقون أن هذا الامر سيكون مفيدًا لجميع عملاءنا".

وأضاف عبد النور: "هذه الخطوة ستلاقي ترحيباً كبيراً إذ ستسمح للعملاء بتحويل الأموال لمحبيهم وعائلاتهم بكبسة زر وبراحة تامة. فيتم التواصل مع العميل والتحقق منه عبر قوائم المراقبة المحلية والدولية قبل السماح له بإجراء أية عملية تحويل أموال عبر الشبكة، وذلك تماشياً مع توصيات مصرف لبنان والسياسات الداخلية لمجموعتنا.

هذا وسيكون امام الزبائن أيضاً خيار زيارة مراكز التجزئة المنتشرة في البلاد لإرسال الأموال شخصياً، ما يعكس التزام الشركة بتنويع الخيارات امام عملائها ليتواصلوا مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم.