نداء من وزير البيئة للمواطنين للانضمام الى الحملة الوطنية لحماية الاحراج من الحرائق الأحد

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غرّد وزير البيئة فادي جريصاتي قبل ظهر اليوم موجّهاً نداء للمشاركة في الحملة الوطنية لحماية الاحراج من الحرائق يوم الاحد المقبل ، وقال " 8 ايلول الحملة الوطنية لحماية الاحراج من الحرائق ندائي الى الناشطين البيئيين وكل المواطنين توجّهوا الى 120 بلدة معرّضة لخطر الحرائق وساعدوا بلدياتها بتنظيف أحراجها حتى نحافظ على ما تبقّى من لبنان الاخضر ".

واضاف " خسرنا حوالى 3 ملايين شجرة نتيجة الحرائق، ومساحاتنا الخضراء صارت أقل من 13 % شو ناطرين بعد ؟ خللينا ناخد المبادرة ونتحرّك وما نتكّل على غيرنا... 8 ايلول موعدنا".

لمزيد من المعلومات الدخول الى موقع وزارة البيئة الالكتروني www.moe.gov.lb