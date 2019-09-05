living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الموت يغيب الصحافي الأستاذ يوسف بّلوط

5
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غيّب الموت الصحافي الأستاذ يوسف بّلوط وهو في عزّ عطائه. وقد نعته نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة بعد 40 سنة من العطاء الفكري والصحافي والتحليلي في عدة صحف محليّة وفي عمله الإذاعي والتلفزيوني.
 
وقال نقيب المحررين جوزف القصيفي في وداع الزميل يوسف بلوط:
 
كأن قدر الصحافة هذه الأيام أن تخسر فرسانها الواحد تلو الآخر الذين خدموا الحقيقة والتزموا شرف المهنة وأخلاقياتها. بالأمس شيعنا الزميل سليمان الرياشي وفقدنا الزميل سمير السعداوي واليوم فُوجعنا برحيل الزميل يوسف بلوط وهو المحبّب الى القلوب بدماثة أخلاقه وتواضعه وأدبه الجم وسلوكه السوي ومحبّته لزملائه ورفاقه وتمسّكه بالقيم الوطنية والدينية. خانه قلبه وما كان يوسف يوماً خؤونًا، فغادر هذه الدنيا الفانية الى دار البقاء مخلّفاً عائلة ثكلى مصدومة لهذا الغياب غير المتوقع.
 
كان يوسف مثقفاً، متابعاً للأحداث، موضوعياً لم يستبد به هوى ولا أخذت به حماسة الى خارج مدارات  المنطق، إنه الصحافي والإعلامي النموذجي الذي إرتقى سلّم المهنة درجة درجة حتى بنى عمارة الثقة بشخصه وقدراته على أسس راسخة ضاربة عميقاً في رحم الحقيقة.
 
إننا في نقابة المحررين نفتقد الزميل يوسف بلوط ونبكيه بحسرة مع عائلته وزملائه وكل عارفيه وقادريه ونتقدم من زوجته وولديه وعائلته وزميلنا العزيز الاستاذ محمد بلوط بأصدق مشاعر العزاء سائلين الله أن يسكنه فسيح جنّاته صحبة الأخيار والأبرار من عباده. إننا سنتذكرك يا زميلنا يوسف عندما يجري الحديث عن صحافيين شرفاء اوادم محببين، يشّقّون طريقهم الى مسالك القلوب دونما إستئذان. رحمك الله رحمة واسعة، قدر ما تستحق.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout