تجنّبوا سلوك هذه الطريق لمدّة 25 يوماً!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات في محلة القنطاري - بيروت، بهدف تركيب إشارات ضوئية في شارعي ميشال شيحا وجستنيان، وذلك يوميا، اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 24.00 ، ابتداء من يوم الجمعة 6/9/2019، ولمدة /25/ يوما.



ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطريق في الشارعين المذكورين، خلال فترة الليل.



يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".