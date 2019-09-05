دوكان: الوضع طارىء للغاية ولم نجد اي مؤشر اقتصادي او مالي ليس سيئا

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اعتبر المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكان ان الوضع طارئ للغاية ولا يمكن ايجاد اي مؤشر اقتصادي او مالي ليس سيئاً ، مشددا على ضرورة العمل على مجموعة اجراءات .



واشار دوكان، الى أن فرنسا تلعب دور الوسيط بين السلطات اللبنانية والقادة الاقتصاديين اللبنانيين وممثلي المجتمع المدني والهيئات المانحة .



واعتبر دوكان ان اساس الاصلاحات يجب ان يشمل موضوع النفقات ، موضحا أن الاصلاحات لا تعني ارضاء جهة أو بلد بل يجب ان يكون هدفها تحسين الامور.



وشدد على ضرورة بدء زيادة التعرفة في قطاع الكهرباء بدءا من العام 2020، داعيا لتعزيز جهات مكافحة الفساد .