living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدكار طرابلسي: ذاهبون باتجاه تحويل لبنان إلى بلد خال من الفساد

5
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي في حديث تلفزيوني عبر برنامج "السياسة اليوم" على شاشة الـ NBN إلى انه "ربما البعض مزعوج من موقف رئيس الحكومة سعد الحريري من الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لكننا نشكره على موقفه الذي يؤكد انه مسؤول"، معتبرا انه "في كل مرة يكون فيها المسؤولون الثلاثة متحدين يكون ذلك لصالح لبنان ونحن نأمل ان ينسحب ذلك على الملف الاقتصادي". وقال: "كفانا انقسامات، والبلد اليوم في اتجاه المزيد من الوحدة الوطنية والمناعة الوطنية".

وأكد ان "كل اللبنانيين لديهم اعتزاز بالرئيس ميشال عون الذي تحرك بسرعة بعد الاعتداء ولم يعط هامشا من الوقت للعدو للمناورة"، معتبرا ان "تحرك الرئيس الذي لديه الخبرة الطويلة في ادارة الشأن الوطني أعطى غطاء سريعا للبنان وجعل الدبلوماسية فعالة، وهو لم يترك المقاومة في العراء وهذا ما جعل أكثر من أمر يحصل لصالح لبنان، فلم تتغير قواعد الاشتباك وتم التجديد لقوات اليونيفيل من دون شروط جديدة".

ورأى ان "البعض يريد ان يتم الاعتداء على لبنان وأن يبقى ساكتا"، سائلا "من اعتدى على الآخر ومن أطلق الشرارة؟". مؤكدا ان "السيارات المفخخة عمل جرمي وهذه الدرون الاسرائيلية كانت أيضا عملا عدائيا بقلب العاصمة بيروت".

وأشار إلى ان "اسرائيل في العام 2006 هددت لبنان باعادته إلى العصور الحجرية، إلا ان الانجازات لا تقاس في اعادتنا إلى العصور الحجرية، هناك رأي عالمي سيرى ان هذه الدولة تورط العالم في المشاكل".

من جهة أخرى، لفت طرابلسي إلى ان "الاقتصاد يعاني نتيجة سوء ادارة اقتصايدية مالية للبنان من العام 1990، هناك ممارسات أوصلت لبنان إلى ما هو عليه، إلا اننا ذاهبون باتجاه الاستعداد للمرحلة المقبلة وهي مرحلة النفط وانتشال لبنان نحو بلد خال من الفساد وفيه انتاجية".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout