هذا هو موعد بدء محاكمة كارلوس غصن

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نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن محامي كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور ان محاكمة غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية في اليابان ستبدأ في آذار على أقرب تقدير.



وألقي القبض على غصن، الذي كان في يوم من الأيام واحدا من أشهر المسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات في العالم، في طوكيو في تشرين الثاني، ويواجه اتهامات من بينها التربح من الشركة بقيمة خمسة ملايين دولار. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.



وأُطلق بكفالة، لكن المحاكم اليابانية رفضت التماسه لتخفيف قيود الكفالة التي تمنعه من الاتصال بزوجته. واشار محاموه الى أن هذا الشرط يخالف الدستور الياباني والقانون الدولي بشأن تشتيت شمل الأسر.