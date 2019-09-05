ألان عون: نميل إلى تجنّب الأعباء الإضافية على المواطنين

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شدّد النائب ألان عون على انّ "الوضع الإقتصادي الراهن يفرض اتّخاذ قرارات لمعالجة موازنة 2020، لكن يبقى السؤال حول الإمكانية الحقيقية للقيام بذلك".



واعتبر في حديث إلى "الجمهورية"، انّ "الاختبار الأوّل كان في بعبدا، حيث تبيّن أنّ هنالك أموراً لا تزال تحتاج الى المزيد من النقاش، فلبنان بحاجة لحدّ أدنى من التفاهم والتوافق بين جميع الأطراف".



أمّا في ما يخصّ الضرائب، فأكّد عون حرصهم على "الموازنة بين الضرائب المفروضة على المواطنين وبين إنقاذ الوضع الإقتصادي"، وأضاف: "نميل إلى تَجَنّب، قدر الإمكان، الأعباء الإضافية على المواطنين".



وتعليقاً على كلام جعجع حول "حكومة من الاختصاصيين"، رأى عون أنّ "هذا الموضوع لا يلغي المسؤولية السياسية، ففي بلد مثل لبنان، لا يمكن أن تتواجد حكومة حيادية عن الكتل السياسية، لكن ذلك لا يمنع أن تقوم كلّ كتلة سياسية باستشارة اختصاصيين".