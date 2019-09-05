أسرار الصحف ليوم الخميس 5 أيلول 2019

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البناء

خفايا

قالت مصادر مصرفية مطلعة إنّ المصرف المركزي لم يتلقّ ايّ ملف يبرّر العقوبات بحق «جمال ترست بنك»، ولم يستطع أن يقدّم لإدارة المصرف ايّ مستندات تظهر المخالفات التي تمّت ملاحقته بسببها، وقالت أنّ المصرف يقوم بالإعداد للتعاقد مع مكتب قانوني متخصّص في واشنطن لإستئناف قرار العقوبات باعتباره مفتقدا للحيثيات والأسباب في ظلّ وجود قناعة مصرفية بأنّ ملف القرار العقابي خال من أيّ وثيقة باستثناء تقارير مخابراتية مصدرها بعض الوشاة اللبنانيين…

كواليس

قالت مصادر تركية إنّ حكومة الرئيس أردوغان لا ترغب بدخول مناطق السيطرة الكردية شرق سورية لأنها ترتبط بمصالح نفطية مشتركة مع قيادة «قسد»، وأنّ القيادة الكردية لا ترغب بقطع شبكة المصالح المشتركة مع الحكومة التركية بوجود أنبوب نفطي عابر للحدود في الدرباسية يربط بئرين واحد من الجهة السورية يفرغ فيه الأتراك حمولات صهاريج النفط الخام وينقل الأتراك من الآخر الحمولة لبيعها ويتمّ تسديد المقابل ببضائع تركية تصل بسلاسة إلى شرق سورية وسقوط السيطرة الكردية سيلغي هذه المنافع المشتركة حتى لو حلّ مكانها الأتراك رسمياً…!

اللواء

همس

لم يشأ دبلوماسي أن يكشف عن المواعيد التي حددت لمسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة..

غمز

وضعت قيادات معنية في الجنوب في أجواء الوضع، قبل ساعات قليلة من تنفيذ العملية الأخيرة..

لغز

لا تزال جهات عسكرية دولية تتابع باهتمام المعلومات المتوافرة، نتيجة التحقيقات، المتعلقة بكيفية وصول المسيّرتين إلى الضاحية الجنوبية؟