بري: لبنان في عين العاصفة وهناك حرب حقيقية تمارس ضده وضد اللبنانيين

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نقل النواب عن الرئيس بري قوله في لقاء الاربعاء إن على طاولة الحوار تقدّم بـ 5 اقتراحات منها الشراكة بين القطاع العام والخاص وأن لبنان بإمكانه الخروج من أزمته إذا ما طبقت مقررات بعبدا ، وتأكيده أنه لا ضرائب على الطبقات الفقيرة والشعبية . وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي: أكد الرئيس بري أن ما نعانيه اليوم يتجاوز الموضوع الاقتصادي إلى موضوعات معيشية وحياتية . ولفت بزي إلى أن الوضع الذي نعاني منه يستلزم حكمة من جميع الأطياف السياسية. واعلن بزي أن بري اكد ان لبنان في عين العاصفة وهناك حرب حقيقية تمارس ضده وضد اللبنانيين .