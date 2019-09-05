living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خيبة في إسرائيل: إعلام لبنان لا يتفاعل مع جيشنا!

5
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار -

 ما زالت عملية أفيفيم، والمواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، تتفاعل في الساحة الإسرائيلية، على المستويين السياسي والإعلامي. وما زال جيش العدو يحافظ على جاهزيته العسكرية، انطلاقاً من قلقه من رد إضافي لحزب الله. يعود ذلك، بالدرجة الأولى، إلى يقين العدو بأن ما وعد به السيد نصر الله سينفذ، لكن تفاصيله مفتوحة على أكثر من سيناريو، وهو ما يوسّع لديهم دائرة الجاهزية. واللافت أن الجيش ما زال يحافظ على الجاهزية ذات الصلة بمواجهة التهديد الذي أطلقه نصر الله بخصوص استهداف الطائرات المسيَّرة.

وكشفت القناة 13، في التلفزيون الإسرائيلي، أنه بالرغم من تراجع مستوى استعدادات جيش العدو على الحدود اللبنانية، في أعقاب عملية الصواريخ المضادة للدروع في الجليل، يحافظ «الجيش على جاهزية سلاح الجو وشعبة الاستخبارات، التي من المفترض أن لها دوراً ما في مواجهة التهديد الذي أطلقه نصر الله بإسقاط طائرات مسيّرة».
هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد رحّب في مستهل جلسة الحكومة، بتصريحات وزيري خارجية الإمارات والبحرين اللذين نددا برد حزب الله على الاعتداء الإسرائيلي، وبعجز لبنان الذي يسمح له بالعمل. ورأى نتنياهو في هذا الموقف كما لو أنه «في أيام المسيح (المنتظر بحسب العقيدة اليهودية) ويشير إلى تغيير جذري في الشرق الأوسط». في سياق متصل أيضاً، ادعى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، أن حزب الله انتهك قرارات مجلس الأمن ووجه تهديداته إلى لبنان.
على خط موازٍ، ما زالت الساحة الإعلامية الإسرائيلية تتفاعل مع الأحداث على الجبهة الشمالية، سواء تلك الأحداث التي وقعت أو التي ستقع. وفي هذا الإطار، حذر عضو الكنيست السابق، عن اليمين المتطرف آرييه الداد، من «انتقام جديد لحزب الله، وأن يضرب بعيداً عن حدودنا». ولفت إلى أن «من يعتقد بأن نصر الله «مرتدع» يمكن أن يخيب أمله، وثمن الخطأ يمكن أن يكون باهظاً، لذلك يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتصرف من حين إلى آخر كأن طاقماً من عناصر حزب الله يراقبه بالمناظير وينتظر لحظة عدم انتباهه». وفي انتقاد ضمني لأداء القيادة الإسرائيلية، رأى أنه «إذا كان المقصود من القصف فقط تنفيذ قصف كثيف من دون أن يؤدي إلى قتل أيٍّ من عناصر حزب الله وعدم المجازفة بالتسبب بأضرار في لبنان، وإنما الغرض منه داخلي (إسرائيلي)، فقد يكون من الأوفر على الخزينة الإسرائيلية والأكثر أماناً استخدام الألعاب النارية». واقترح لإخراج إسرائيل من هذا الوضع العمل على قتل الأمين العام لحزب الله.

في سياق متصل، كان لافتاً إقرار القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي بوجود خيبة إسرائيلية نتيجة عدم نجاح جيش العدو في التسبب بضجة إعلامية في لبنان نتيجة ما أعلنه من أنه «كشف» منشأة تتصل بالصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع اللبناني. وأوضح معلق الشؤون العربية في القناة، إيهود يعري: «كنا نتوقع أنه بعد نشرٍ كهذا، سيسارع الصحافيون، وهناك في لبنان عدد كبير من القنوات التلفزيونية والراديو والصحف ومواقع انترنت إخبارية، كنت تتوقع أن يتوجهوا إلى المكان». وفي تعبير عن السخط من عدم تجاوب المحللين في لبنان مع ما ينشره جيش العدو، أضاف يعري: «حزب الله صامت، وحزب الله أيضاً يبدو لي أنه حذّر آخرين من أجل عدم الانشغال بهذا الأمر كثيراً، وعدم الكتابة والتحليل». في المقابل، أعرب عن رضاه من أن «معارضي حزب الله استغلوا ما نشره الجيش الإسرائيلي للقول إنه يحدث في الدولة أمور لا يمكنها تحملها».

 

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout